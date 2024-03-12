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В Новосибирской области начал работу проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

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В Новосибирской области открыли проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Он призван помогать творческим командам с формированием заявок на получение грантов и информировать о проектах-победителях.

Об этом сообщает RuNews24.

Губернатор Андрей Травников и гендиректор ПФКИ Роман Карманов обсудили участие региона в грантовых конкурсах, развитие культуры, поддержку творческих проектов.

«Обратил бы внимание на фестиваль «Сибириада», который с успехом прошёл в прошлом году, и мы задумываемся над его регулярным проведением. Совсем новый проект, реализованный при поддержке фонда коллективом новосибирских кинематографистов, фильм «Суворовец-1944». Уверены, что его показ вызовет большой зрительский интерес», — заявил Травников.

Карманов, со своей стороны, отметил, что за 12 конкурсных волн жители региона отправили 1437 заявок, из которых фонд одобрил 168.

Ранее сообщалось, что Тюменская область подала 190 заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

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