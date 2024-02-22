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Тюменская область подала 190 заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

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Завершена заявочная кампания Второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. Тюменская область подала 192 заявки.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

По сравнению с предыдущим конкурсом, регион почти вдвое увеличил количество заявок. По этому показателю область занимает второе место в УрФО.

Как заявила директор Департамента культуры Елена Майер, этому успеху способствовал открытый в декабре в Тюмени проектный офис ПФКИ.

В офисе, в частности, была организована информационно-мотивационная кампания для участников конкурса и свыше 200 консультаций.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники получили гранты на реализацию своих проектов.

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