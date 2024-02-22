Тюменская область подала 190 заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».
По сравнению с предыдущим конкурсом, регион почти вдвое увеличил количество заявок. По этому показателю область занимает второе место в УрФО.
Как заявила директор Департамента культуры Елена Майер, этому успеху способствовал открытый в декабре в Тюмени проектный офис ПФКИ.
В офисе, в частности, была организована информационно-мотивационная кампания для участников конкурса и свыше 200 консультаций.
Ранее сообщалось, что подмосковные школьники получили гранты на реализацию своих проектов.