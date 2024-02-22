Тюменская область подала 190 заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Завершена заявочная кампания Второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. Тюменская область подала 192 заявки.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

По сравнению с предыдущим конкурсом, регион почти вдвое увеличил количество заявок. По этому показателю область занимает второе место в УрФО.

Как заявила директор Департамента культуры Елена Майер, этому успеху способствовал открытый в декабре в Тюмени проектный офис ПФКИ.

В офисе, в частности, была организована информационно-мотивационная кампания для участников конкурса и свыше 200 консультаций.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники получили гранты на реализацию своих проектов.