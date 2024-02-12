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Подмосковные школьники получили гранты на реализацию своих проектов

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Учащиеся школ Московской области получили гранты на реализацию своих проектов в рамках всероссийской конференции «Старт в инновацию».
Подмосковные школьники получили гранты на реализацию своих проектов
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

Об этом сообщает телеканал «360».

Пять проектов по технологическому предпринимательству, 29 исследовательских проектов и 16 инженерных проектов получили денежную поддержку в размере 20 тыс. рублей.

В финале проекта участники напишут олимпиаду и защитят собственные проекты.

Грантовый конкурс проводится при поддержке технопарка Физтех-лицея имени Капицы, Фонда развития физтех-школ, правительства Московской области и попечительского совета Физтех-лицея.

Ранее сообщалось, что занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.

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