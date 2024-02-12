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В Подмосковье урок «Разговоры о важном» посвятили первооткрывателям

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Занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.
В Подмосковье урок «Разговоры о важном» посвятили первооткрывателям
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Vladimirov

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект направлен на развитие у школьников внутренней позиции и ответственного поведения в обществе, прокомментировали в Минобразования области.

Учащимся начальных классов рассказали о Сергее Королёве, Юрии Гагарине и Дмитрии Менделееве, школьникам средних классов — об истории географических открытий, старшеклассникам — о роли русских исследователей в научном прогрессе. Студентам продемонстрировали фрагмент фильма «Первые» о первооткрывателях.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков.

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