В Подмосковье урок «Разговоры о важном» посвятили первооткрывателям

Занятия проекта «Разговоры о важном» в школах Московской области посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект направлен на развитие у школьников внутренней позиции и ответственного поведения в обществе, прокомментировали в Минобразования области.

Учащимся начальных классов рассказали о Сергее Королёве, Юрии Гагарине и Дмитрии Менделееве, школьникам средних классов — об истории географических открытий, старшеклассникам — о роли русских исследователей в научном прогрессе. Студентам продемонстрировали фрагмент фильма «Первые» о первооткрывателях.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков.