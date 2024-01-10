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Акция «Ёлковорот» начнётся в Симферополе 14 января

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Экологическая акция «Ёлковорот» пройдёт в Симферополе 14, 21 и 28 января.
Акция «Ёлковорот» начнётся в Симферополе 14 января
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на городскую администрацию.

На территории города будет работать 20 точек приёма хвойных деревьев, украшавших дома жителей в новогодние праздники.

«Приглашаем всех жителей Симферополя поучаствовать в этой акции, сдать свою сосну, ель или пихту на добрые дела. Все деревья отправятся на переработку», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Роскачества объяснили RT, какие есть способы утилизировать живую новогоднюю ель и как подготовить дерево к сдаче на переработку.

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