Россиянам рассказали, как подготовить новогоднюю ель к сдаче на переработку

В пресс-службе Роскачества объяснили RT, какие есть способы утилизировать живую новогоднюю ель и как подготовить дерево к сдаче на переработку.

Как пояснили специалисты, один из самых экологичных способов избавиться от дерева — сдать его на переработку, в крупных городах проходят такие акции.

Отмечается, что собранные ёлки используют в качестве корма для животных и обустройства вольеров, для цветочных клумб, создания экологичных троп.

В связи с этим эксперты дали советы, что нужно сделать перед сдачей ёлки на переработку.

«Убедитесь, что на вашем праздничном дереве не осталось никаких украшений. Например, в зоопарк украшенное деревце не примут — это опасно для здоровья животных. Предварительно уточните, работает ли выбранный пункт утилизации ёлок в нужный вам день, или же заранее свяжитесь с организаторами, чтобы уточнить время, когда привозить деревья. Если в городе не организованы пункты сбора ёлок или они находятся далеко, можно наломать или нарезать дерево на маленькие куски и закопать в лесу, на даче или в парковой зоне. Также можно использовать ёлку для растопки печи и бани на даче», — посоветовали в организации.

Если такие способы вам не подходят по тем или иным причинам, ёлку можно выбросить, но важно сделать это правильно, предупредили там.

«Не стоит выбрасывать деревья в общий контейнер для мусорных отходов. Ёлки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости. Бункера-контейнера нет? Срежьте с дерева ветви. Если ёлка выше 1,5 м, желательно её распилить. Сложите ветки и ствол вместе (можно перевязать всё шпагатом или бинтом). Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак», — порекомендовали в пресс-службе.

Кроме того, как подчеркнули в Роскачестве, не стоит выбрасывать в мусорные контейнеры неподготовленные деревья.

«Во-первых, ветки могут занять весь объём контейнера — и вашим соседям придётся складывать мешки с мусором на землю. Во-вторых, при погрузке дерево может стать причиной повреждения спецтехники. Не выбрасывайте ёлку в мусоропровод. Это может стать причиной его затора. Несмотря на то что это очевидно, некоторые жильцы многоэтажек поступают именно так», — рассказали специалисты.

По их словам, не стоит выбрасывать ёлку «по старинке», пристроив её у мусорных контейнеров.

«С точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее либо правильно подготовить и отнести дерево в бункер-контейнер или мусорный бак, либо сдать его на переработку, где оно получит вторую жизнь», — заключили собеседники RT.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали в беседе с RT, разрешено ли шуметь ночью в праздничные дни.