В Роскачестве рассказали, можно ли шуметь в новогоднюю ночь

В пресс-службе Роскачества рассказали в беседе с RT, разрешено ли шуметь ночью в праздничные дни.

«В российском законодательстве есть ограничения на шум в дневное и ночное время», — отметили там.

Как пояснили эксперты, в период с 07:00 до 23:00 уровень шума может быть до 55 децибел.

«Чтобы было проще сориентироваться: 40 децибел — это шум от обычной речи, а 55 децибел — звук работающего автомобиля. Эти правила распространяются на квартиры и подъезды, а также другие общедомовые помещения», — пояснили в Роскачестве.

Отмечается, что ночью считается период с 23:00 до 07:00, ограничения для этого времени — 30—45 децибел.

«Сюда укладываются негромкие разговоры, звуки работающей техники (холодильник, посудомоечная, стиральная машины, пылесос — естественно, если техника исправна и установлена правильно). Перечисленное выше — требования, которые имеют общефедеральное значение, то есть они действуют по всей стране. Но кроме этого, есть региональные ограничения, они могут быть разными», — отметили специалисты.

Даже если праздничные дни официально считаются выходными, для них продолжают действовать общие правила, установленные для выходных дней в конкретных регионах, добавили они.

Но новогодняя ночь, согласно отдельным региональным нормативным актам, является исключением, в это время допустимо проведение шумных вечеринок более длительного характера, предупредили в организации.

«Если ваши обстоятельства не располагают к тому, чтобы отнестись к этому спокойно (очень хорошая слышимость в доме, в семье есть маленькие дети или люди с расстройством сна), есть смысл попытаться заранее договориться с соседями. Учтите, что если в новогоднюю ночь вы попытаетесь вызвать полицию, сославшись только на шум (а не на драку, порчу имущества), то на ваш вызов, скорее всего, не поедут и протокол составлять не будут. В остальные праздничные дни вы вправе требовать соблюдения закона», — добавили в пресс-службе.

В связи с этим эксперты дали советы, что делать, если закон нарушается. Например, вы можете позвонить участковому или в полицию.

«Они должны приехать на вызов (хотя на практике это не всегда так) и зафиксировать правонарушение. Если застанут вечеринку в самом разгаре, то наложат на нарушителей штраф, если среагируют позже, то проведут беседу», — рассказали в организации.

Помимо этого, есть возможность обратиться в ТСЖ или УК — вполне возможно, что шумные соседи прислушаются к управляющей организации и перестанут нарушать закон.

Кроме того, можно подать на соседей в суд, но к этой мере специалисты советуют прибегать, если предыдущие не работают.

«Потребуется собрать доказательства, они станут подтверждением ваших претензий. Если соседи ругаются, дерутся, проявляют агрессию, это дополнительный повод обратиться в полицию», — заключили в Роскачестве.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, как вскрыть дверь, если она захлопнулась, её заклинило или жилец потерял ключи.