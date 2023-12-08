В Роскачестве рассказали, к кому обратиться для вскрытия двери в случае ЧП

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как вскрыть дверь, если она захлопнулась, её заклинило или жилец потерял ключи. При этом отмечается, что в таком случае полиция вряд ли поможет, поскольку в законе указывается, что полицейский не имеет права вторгаться в частную собственность без соответствующего распоряжения.

Однако, по словам экспертов, если есть информация о том, что бездействие приведёт к серьёзным последствиям, порче имущества и угрозе для жизни или здоровья людей, то полицейский может вскрыть дверь.

«То есть если жилец квартиры оставил внутри включённую плиту, горящие светильники (или открытый огонь), внутри находятся малолетние дети или беспомощные люди, то дверь можно вскрывать. Но, естественно, причина должна быть реальной и угроза должна быть подтверждена», — объяснили специалисты.

Кроме того, в Роскачестве рассказали, кого ещё можно вызвать для вскрытия двери. К этим организациям относятся МЧС, аварийная служба, частные компании по вскрытию дверей.

«Для МЧС тоже есть свои особенности. Именно вскрывать дверь они будут не в каждом случае, а только если их бездействие приведёт к неприятным последствиями. Например, в квартире оказался заперт маленький ребёнок в том возрасте, когда его нахождение без присмотра опасно», — объяснили там.

В организации предупредили, что лучше не придумывать причину для срочного вскрытия двери, поскольку существует ответственность за ложный вызов полиции и экстренных служб.

«Естественно, вскрывать первую попавшуюся квартиру, на которую укажет незнакомый человек, специалист не будет — ему потребуется доказательство того, что заказчик имеет право на такие действия. В качестве таковых могут выступать документы на квартиру, паспорт с пропиской (регистрацией) или договор аренды, если недвижимость проживающему не принадлежит. На этот случай можно хранить сканы или фотографии документов в своём смартфоне, а также в личном кабинете на «Госуслугах», — посоветовали эксперты.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, как сделать выбор между автокредитом и потребительским кредитом.