В Роскачестве объяснили, какой вид кредита выгоднее взять при покупке авто

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как сделать выбор между автокредитом и потребительским кредитом. Как пояснили специалисты, если вы выбираете первый вариант, то деньги могут быть направлены только на покупку машины, тогда как средствами потребительского кредита заёмщик располагает по собственному усмотрению.

Как подчеркнули эксперты, к плюсам автокредита относится прежде всего высокая вероятность одобрения.

«Поскольку банк имеет залог в виде ТС, то риски для него минимальны, а значит, и вероятность одобрения в краткие сроки выше», — отметили там.

Кроме того, заёмные средства перечисляются напрямую продавцу. Также отмечается, что процентные ставки ниже, а также есть возможность оформить льготный автокредит с господдержкой.

«По данным Минпромторга, льготное автокредитование продолжает действовать для работников сферы образования, медицинских работников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью», — добавили аналитики.

Но если вы берёте автокредит, то необходимо помнить и о минусах. Например, если в договоре не прописано иного, то владелец машины не может продать или поменять ТС без согласия банка.

«Если заёмщик перестаёт платить по кредиту, кредитор будет вынужден изъять автомобиль и продать его на торгах», — предупредили эксперты.

Помимо этого, в большинстве случаев банк потребует первоначальный взнос примерно в 10—20% от стоимости автомобиля. При оформлении потребкредита платить заранее ничего не нужно, напомнили в организации.

Ещё стоит не забывать, что банки могут одобрить такой кредит только при оформлении дополнительных страховок, что приведёт к его удорожанию.

Важно помнить, что выбор автомобилей ограничен: банк будет смотреть на кредитную историю заёмщика и на конкретную марку автомобиля перед одобрением.

По словам руководителя центра финансовой экспертизы Роскачества Ольги Вяльшиной, нестабильное финансовое положение может повлечь просрочки по кредиту.

«В случае с автокредитом банк может забрать автомобиль и самостоятельно продать его, чтобы покрыть долг. Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства. Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше, чем выплатите автокредит, чтобы в дальнейшем снять обременение на продажу с автомобиля», — заключила она.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, когда и как происходит перерасчёт пенсии.