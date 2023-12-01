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В Роскачестве объяснили, какой вид кредита выгоднее взять при покупке авто

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как сделать выбор между автокредитом и потребительским кредитом. Как пояснили специалисты, если вы выбираете первый вариант, то деньги могут быть направлены только на покупку машины, тогда как средствами потребительского кредита заёмщик располагает по собственному усмотрению.
В Роскачестве объяснили, какой вид кредита выгоднее взять при покупке авто
  • Gettyimages.ru

Как подчеркнули эксперты, к плюсам автокредита относится прежде всего высокая вероятность одобрения.

«Поскольку банк имеет залог в виде ТС, то риски для него минимальны, а значит, и вероятность одобрения в краткие сроки выше», — отметили там.

Кроме того, заёмные средства перечисляются напрямую продавцу. Также отмечается, что процентные ставки ниже, а также есть возможность оформить льготный автокредит с господдержкой.

«По данным Минпромторга, льготное автокредитование продолжает действовать для работников сферы образования, медицинских работников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью», — добавили аналитики.

Но если вы берёте автокредит, то необходимо помнить и о минусах. Например, если в договоре не прописано иного, то владелец машины не может продать или поменять ТС без согласия банка.

«Если заёмщик перестаёт платить по кредиту, кредитор будет вынужден изъять автомобиль и продать его на торгах», — предупредили эксперты.

Помимо этого, в большинстве случаев банк потребует первоначальный взнос примерно в 10—20% от стоимости автомобиля. При оформлении потребкредита платить заранее ничего не нужно, напомнили в организации.

Ещё стоит не забывать, что банки могут одобрить такой кредит только при оформлении дополнительных страховок, что приведёт к его удорожанию.

Важно помнить, что выбор автомобилей ограничен: банк будет смотреть на кредитную историю заёмщика и на конкретную марку автомобиля перед одобрением.

По словам руководителя центра финансовой экспертизы Роскачества Ольги Вяльшиной, нестабильное финансовое положение может повлечь просрочки по кредиту.

«В случае с автокредитом банк может забрать автомобиль и самостоятельно продать его, чтобы покрыть долг. Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства. Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше, чем выплатите автокредит, чтобы в дальнейшем снять обременение на продажу с автомобиля», — заключила она.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, когда и как происходит перерасчёт пенсии.

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