В Роскачестве назвали категории россиян, которым положен перерасчёт пенсии

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, когда и как происходит перерасчёт пенсии. Как объяснили эксперты, достаточно часто он происходит автоматически — например, в случае достижения получателем пенсии возраста 80 лет или изменения группы инвалидности.

Как добавили в организации, для работающих пенсионеров есть свои основания перерасчёта — страховые взносы, которые перечисляет за них работодатель.



«Они учитываются при назначении страховой пенсии по старости, инвалидности, переходе с одного вида страховой пенсии на другой. Кроме того, к перерасчёту ведут результаты инвестирования и те поступления денежных средств, которые не учитывались при расчёте пенсии. Такие перерасчёты производятся 1 августа каждого года», — рассказали в пресс-службе.

Комментируя возможность перерасчёта пенсии по заявлению, специалисты объяснили, что это возможно, например, при изменении количества иждивенцев, находящихся на попечении пенсионера, а также категории получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Кроме того, к таким ситуациям относятся, в частности, проживание в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также приобретение определённого стажа работы на этих территориях.

Отмечается, что так называемые нестраховые периоды теоретически учитываются в общем стаже, но могут быть не учтены, если вовремя не были предоставлены соответствующие документы.

«Это периоды, когда человек не работает, но по уважительной причине (уход за ребёнком или инвалидом, служба в армии). Пересчитать уже назначенную пенсию могут в том случае, если изначально эти периоды не были взяты в расчёт. Но нужно предоставить документы, которые подтверждают причину, по которой человек не работал», — подчеркнули в организации.

Чтобы подать заявление, понадобится документ, удостоверяющий личность (чаще всего паспорт), а также документы, подтверждающие особые обстоятельства (нестраховые периоды, основания для начисления повышенной пенсии).

«Обратите внимание, что при расчёте пенсии случаются ошибки. Иногда не учитываются обстоятельства (нестраховые периоды, обстоятельства для повышенных выплат), иногда не учитывается весь страж, иногда сразу не реагируют на изменение обстоятельств. В этом случае можно и нужно обращаться в Социальный фонд России самостоятельно, но необходимо заранее изучить все аспекты и понимать, на что можно рассчитывать по результатам перерасчёта», — заключили собеседники RT.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.