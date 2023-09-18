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Депутат ГД Власов предложил ввести трудовую льготу для работающих с инвалидами

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Власов предложил ввести трудовую льготу для работающих с инвалидами
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующим законодательством родители ребёнка-инвалида в возрасте до восьми лет имеют право досрочно выйти на страховую пенсию по старости: мать или отец ребёнка могут выйти на пенсию в 50 или 55 лет соответственно при наличии определённого трудового стажа.

В то же время существует значительное количество граждан, которые не имеют подобных трудовых льгот, но чья профессия связана с уходом за лицами с инвалидностью, в том числе за детьми (няни, сиделки, прочие работники хосписов, детских домов, специализированных домов-интернатов и т. п.), и которые при осуществлении трудовой деятельности испытывают значительную физическую и психологическую нагрузку, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части наделения граждан правом выхода на пенсию по старости на один год раньше установленного срока за каждые пять лет стажа, связанного с осуществлением трудовой деятельности, связанной с уходом за гражданами с инвалидностью», — говорится в тексте обращения.

Ранее во Всероссийском обществе инвалидов обозначили законодательные инициативы осени.

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