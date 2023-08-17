Во Всероссийском обществе инвалидов обозначили законодательные инициативы осени

Председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев накануне юбилея организации, 17 августа, подвёл итоги 35-летней работы, а также рассказал, какие задачи ставит перед собой общество и какие инициативы разрабатывает.

ВОИ было участником разработки и ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, к которой Россия присоединилась в 2012 году, сообщил он в интервью «Парламентской газете».

Наряду с этим в стране был принят ряд законов, направленных на развитие безбарьерной среды в регионах, это госпрограмма «Доступная среда». Также благодаря совместным усилиям с Всероссийским обществом слепых созданы Паралимпийский комитет России и Всероссийская организация родителей детей-инвалидов.

Терентьев отметил, что ВОИ прикладывает усилия для решения ряда проблем, таких как размер выплат лицам, ухаживающим за инвалидом.

Председатель ВОИ отметил, что осенью продолжится работа над совершенствованием законодательства, направленного на улучшение положения инвалидов.

«Речь идёт о поправках в закон о занятости, который пока принят в первом чтении, о законопроекте о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и о совершенствовании регулирования стоянки автомобиля рядом с местом проживания инвалида в многоквартирном доме», — подытожил Терентьев.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала о порядке начисления страховой части пенсии по инвалидности.