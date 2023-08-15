Юрист Красовская назвала категории, которым положена выплата к пенсии в сентябре

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что пенсионеры, которым исполнится 80 лет в сентябре 2023 года, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 7567 рублей 33 копеек.

Перерасчёт сделают и инвалидам, которым с 1 сентября 2023 года будет установлена первая группа инвалидности, уточнила она в интервью Life.ru.

При этом повышение фиксированной выплаты устанавливается только один раз, отметила юрист.

«Если человек получил инвалидность первой группы и ему назначена страховая пенсия, то ему сразу устанавливается повышение. Когда он достигает возраста 80 лет, прибавки уже не будет», — объяснила Красовская.

Кроме того, по её словам, с 1 сентября прибавку к пенсии можно получить на региональном уровне. Это касается тех пенсионеров, которым положены доплаты от местных властей.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Тюменской области 420 человек, работавших на особых условиях, вышли на досрочную пенсию.