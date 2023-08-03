С начала 2023 года в Тюменской области 420 человек вышли на досрочную пенсию

С начала 2023 года в Тюменской области 420 человек, работавших на особых условиях, вышли на досрочную пенсию.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда.

На досрочную пенсию имеют право выйти сотрудники вредных и опасных производств при определённом страховом и льготном стажах.

Так, по первому списку женщины могут оформить пенсию в 45 лет при 15 годах страхового и 7,5 года льготного стажа, а мужчины — в 50 лет в случае 20 лет страхового и десяти лет льготного стажа.

По второму списку такую возможность имеют женщины в 50 лет при 20-летнем страховом стаже и десятилетнем льготном, а мужчины — в 55 лет при 25 годах страхового и 12,5 года льготного.

В ведомстве также отметили, что всего в Тюменской области пенсию за работу в особых условиях получают более 26 тыс. человек.

Ранее юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в России могут отказать в назначении страховой пенсии, если у россиянина при наступлении пенсионного возраста есть нехватка стажа или нет индивидуальных пенсионных накоплений.