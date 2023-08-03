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С начала 2023 года в Тюменской области 420 человек вышли на досрочную пенсию

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С начала 2023 года в Тюменской области 420 человек, работавших на особых условиях, вышли на досрочную пенсию.
С начала 2023 года в Тюменской области 420 человек вышли на досрочную пенсию
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда.

На досрочную пенсию имеют право выйти сотрудники вредных и опасных производств при определённом страховом и льготном стажах.

Так, по первому списку женщины могут оформить пенсию в 45 лет при 15 годах страхового и 7,5 года льготного стажа, а мужчины — в 50 лет в случае 20 лет страхового и десяти лет льготного стажа.

По второму списку такую возможность имеют женщины в 50 лет при 20-летнем страховом стаже и десятилетнем льготном, а мужчины — в 55 лет при 25 годах страхового и 12,5 года льготного.

В ведомстве также отметили, что всего в Тюменской области пенсию за работу в особых условиях получают более 26 тыс. человек.

Ранее юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в России могут отказать в назначении страховой пенсии, если у россиянина при наступлении пенсионного возраста есть нехватка стажа или нет индивидуальных пенсионных накоплений.

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