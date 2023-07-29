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Юрист Виноградов заявил о возможности отказа в пенсии при нехватке накоплений или стажа

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Юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в России могут отказать в назначении страховой пенсии, если у россиянина при наступлении пенсионного возраста есть нехватка стажа или нет индивидуальных пенсионных накоплений.

Как он пояснил агентству «Прайм», основным условием получения страховой пенсии в России является наличие достаточного трудового стажа или же пенсионных коэффициентов.

Минимальным стажем является 14 лет, а нижняя граница пенсионного коэффициента — 25,8 балла.

«Именно при несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», — сказал юрист.

Ситуацию можно исправить продолжением накопления стажа, а также докупкой пенсионных баллов. Для покупки баллов необходимо подать заявление в Социальный фонд, что можно сделать различными способами.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 августа проиндексируют пенсии работающих пенсионеров, выплата увеличится до трёх пенсионных баллов (371,31 рубля).

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