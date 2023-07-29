Юрист Виноградов заявил о возможности отказа в пенсии при нехватке накоплений или стажа
Как он пояснил агентству «Прайм», основным условием получения страховой пенсии в России является наличие достаточного трудового стажа или же пенсионных коэффициентов.
Минимальным стажем является 14 лет, а нижняя граница пенсионного коэффициента — 25,8 балла.
«Именно при несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», — сказал юрист.
Ситуацию можно исправить продолжением накопления стажа, а также докупкой пенсионных баллов. Для покупки баллов необходимо подать заявление в Социальный фонд, что можно сделать различными способами.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 августа проиндексируют пенсии работающих пенсионеров, выплата увеличится до трёх пенсионных баллов (371,31 рубля).