В подмосковном Комлесхозе предупредили о ложных опятах в лесах региона

В подмосковном Комлесхозе заявили, что в регионе продолжается сезон сбора осенних опят, но есть риск перепутать съедобные грибы с ложными.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В Подмосковье с начала осени уже зарегистрированы несколько таких случаев, поэтому необходимо соблюдать несколько простых правил, которые помогут отличить настоящие осенние опята от ложных», — заявил глава ведомства Олег Баженов.

По его словам, у ложных опят более яркая окраска шляпки.

Ещё одно отличие съедобного гриба от ложного — наличие у первых плёнчатого кольца под шляпкой, которое напоминает юбочку или воротничок.

Ранее миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский в беседе с телеканалом «360» рассказал, какие грибы можно собирать в подмосковных лесах.