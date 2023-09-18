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В подмосковном Комлесхозе предупредили о ложных опятах в лесах региона

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В подмосковном Комлесхозе заявили, что в регионе продолжается сезон сбора осенних опят, но есть риск перепутать съедобные грибы с ложными.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В Подмосковье с начала осени уже зарегистрированы несколько таких случаев, поэтому необходимо соблюдать несколько простых правил, которые помогут отличить настоящие осенние опята от ложных», — заявил глава ведомства Олег Баженов.

По его словам, у ложных опят более яркая окраска шляпки.

Ещё одно отличие съедобного гриба от ложного — наличие у первых плёнчатого кольца под шляпкой, которое напоминает юбочку или воротничок.

Ранее миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский в беседе с телеканалом «360» рассказал, какие грибы можно собирать в подмосковных лесах.

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