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Sky News: власти Британии создадут командование пограничной безопасности

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Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, заявила министр внутренних дел страны Иветт Купер.

Об этом информирует телеканал Sky News.

«Правительство перенаправит десятки миллионов фунтов стерлингов с плана по высылке мигрантов в Руанду для учреждения нового командования пограничной безопасности», — цитирует Купер РИА Новости.

По словам министра, ведомство будет заниматься стратегическим руководством деятельности ряда служб страны, в том числе пограничной и иммиграционной.

Ранее премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покинет пост по итогам выборов в парламент.

Также глава Минобороны Британии Грант Шэппс потерял место в парламенте.

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