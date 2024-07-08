Sky News: власти Британии создадут командование пограничной безопасности
Об этом информирует телеканал Sky News.
«Правительство перенаправит десятки миллионов фунтов стерлингов с плана по высылке мигрантов в Руанду для учреждения нового командования пограничной безопасности», — цитирует Купер РИА Новости.
По словам министра, ведомство будет заниматься стратегическим руководством деятельности ряда служб страны, в том числе пограничной и иммиграционной.
Ранее премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покинет пост по итогам выборов в парламент.
Также глава Минобороны Британии Грант Шэппс потерял место в парламенте.