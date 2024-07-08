Sky News: власти Британии создадут командование пограничной безопасности

Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, заявила министр внутренних дел страны Иветт Купер.

Об этом информирует телеканал Sky News.

«Правительство перенаправит десятки миллионов фунтов стерлингов с плана по высылке мигрантов в Руанду для учреждения нового командования пограничной безопасности», — цитирует Купер РИА Новости.

По словам министра, ведомство будет заниматься стратегическим руководством деятельности ряда служб страны, в том числе пограничной и иммиграционной.

Ранее премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покинет пост по итогам выборов в парламент.

Также глава Минобороны Британии Грант Шэппс потерял место в парламенте.