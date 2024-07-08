BFMTV: премьер Франции Атталь и ряд министров прошли в парламент

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который ранее заявил о своих планах уйти в отставку по итогам выборов, а также ряд министров победили в своих избирательных округах и прошли в парламент.

Об этом информирует BFMTV со ссылкой на данные МВД.

«Премьер-министр был переизбран в 10-м избирательном округе О-де-Сен, набрав 58,23% голосов», — передаёт телеканал.

Также отмечается, что победы в своих округах одержали действующий министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава МИД Стефан Сежурне, официальный представитель кабмина Франции Приска Тевено, министр сельского хозяйства Марк Фено, министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро и другие.

Ранее Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля.

Также стало известно, что во Франции проходят протесты после оглашения предварительных результатов выборов.