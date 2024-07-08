Американский аналитик Майкл Хадсон выразил мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания.

По его словам, введённые американским лидером Джо Байденом и поддержанные Европой санкции отрезали Европу от России, раскололи Европу.

Кроме того, как отметил аналитик, из-за санкций был утрачен «фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних 30 лет».

«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», — указал Хадсон.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что классификация России как страны с высокими доходами показала неэффективность санкций.

1 июля сообщалось, что Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов.