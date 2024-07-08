RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Хадсон: санкции Запада против России дали обратный эффект

Короткая ссылка
Американский аналитик Майкл Хадсон выразил мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания.

По его словам, введённые американским лидером Джо Байденом и поддержанные Европой санкции отрезали Европу от России, раскололи Европу.

Кроме того, как отметил аналитик, из-за санкций был утрачен «фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних 30 лет».

«Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России», — указал Хадсон.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что классификация России как страны с высокими доходами показала неэффективность санкций.

1 июля сообщалось, что Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить