Ирландский журналист Чей Боуз выразил предположение, что НАТО не позволит достичь мира на Украине, поскольку это не соответствует интересам альянса.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам журналиста, только мир пугает НАТО больше, чем война, именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения СССР, который был «причиной его существования и создания».

«И именно поэтому мира на Украине будут избегать любой ценой», — подчеркнул Боуз.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что никто не обещал принять Украину в альянс через десять лет.

При этом в EURACTIV заявили, что НАТО не придумало, как ещё раз пообещать Украине членство.