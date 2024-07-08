Журналист Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине
Об этом он написал в соцсети X.
По словам журналиста, только мир пугает НАТО больше, чем война, именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения СССР, который был «причиной его существования и создания».
«И именно поэтому мира на Украине будут избегать любой ценой», — подчеркнул Боуз.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что никто не обещал принять Украину в альянс через десять лет.
При этом в EURACTIV заявили, что НАТО не придумало, как ещё раз пообещать Украине членство.