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Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 млн

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Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что страна предоставит Украине передвижную криминалистическую лабораторию стоимостью около €6 млн.

Об этом он написал в соцсети Х, передаёт РИА Новости.

«...её как можно скорее перевезут на Украину для оказания помощи в исследованиях», — сказал министр.

По его словам, криминалистическая лаборатория также включает в себя одноразовые материалы и программное обеспечение.

Ранее новые главы Минобороны и МИД Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп впервые приехали с визитом на Украину, где встретились со своими коллегами и Владимиром Зеленским.

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