Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 млн
Об этом он написал в соцсети Х, передаёт РИА Новости.
«...её как можно скорее перевезут на Украину для оказания помощи в исследованиях», — сказал министр.
По его словам, криминалистическая лаборатория также включает в себя одноразовые материалы и программное обеспечение.
Ранее новые главы Минобороны и МИД Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп впервые приехали с визитом на Украину, где встретились со своими коллегами и Владимиром Зеленским.