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Нутрициолог Гмошинская рассказала, как формировать правильное пищевое поведение у детей

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Доктор медицинских наук, ведущий сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУ «ФИЦ питания и биотехнологий» Мария Гмошинская рассказала, как формировать правильное пищевое поведение у детей.
Нутрициолог Гмошинская рассказала, как формировать правильное пищевое поведение у детей
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

«Если ребёнок отказывается от какого-то определённого овоща, например тыквы, можно из нелюбимой тыквы сделать чудесное блюдо: вкусную пшённую кашу с тыквой и с аппетитом съесть за завтраком всей семьёй, а ребёнку дать кашу без тыквы и предложить попробовать «оранжевую» кашу в небольшом количестве», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, нужно избегать введения новых продуктов после болезни и профилактических прививок.

Ещё одним правилом эксперт назвала то, что детей не нужно заставлять есть — необходимо дать им самим решать.

«Сохраняйте спокойствие и терпение. По мнению ряда педиатров, привередливое отношение к еде часто является нормальным этапом развития», — добавила Гмошинская.

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