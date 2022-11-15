Нутрициолог Гмошинская рассказала, как формировать правильное пищевое поведение у детей
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«Если ребёнок отказывается от какого-то определённого овоща, например тыквы, можно из нелюбимой тыквы сделать чудесное блюдо: вкусную пшённую кашу с тыквой и с аппетитом съесть за завтраком всей семьёй, а ребёнку дать кашу без тыквы и предложить попробовать «оранжевую» кашу в небольшом количестве», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, нужно избегать введения новых продуктов после болезни и профилактических прививок.
Ещё одним правилом эксперт назвала то, что детей не нужно заставлять есть — необходимо дать им самим решать.
«Сохраняйте спокойствие и терпение. По мнению ряда педиатров, привередливое отношение к еде часто является нормальным этапом развития», — добавила Гмошинская.
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