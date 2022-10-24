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Синоптик Шувалов предупредил жителей Москвы о понижении температуры 25 октября

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что рабочая неделя в столице начнётся с тёплой погоды, однако уже во вторник, 25 октября, москвичей ждёт снижение температуры.
Синоптик Шувалов предупредил жителей Москвы о понижении температуры 25 октября
  • РИА Новости

«Да, могут быть небольшие дожди (24 октября. — RT), но температура всё равно будет достаточно высокой: +4...+9 °С в дневные часы. После этого ночные температуры будут ниже: 0...-5 °С ночью во вторник и в среду. Днём будет +3...+5 °С», — рассказал синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в четверг и пятницу особого потепления не ожидается, но погода будет чуть мягче. В пятницу и субботу начнутся дожди, уточнил Шувалов.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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