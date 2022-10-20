Метеоролог Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в Москве в выходные
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что почти до конца недели погоду в столице будет определять область повышенного давления, антициклон с запада.
В субботу ожидается +7...+8 °С, в воскресенье — +8...+10 °С, возможен небольшой дождь.
«В принципе, погода вполне комфортная для отдыха, ветер южный и не очень сильный. В начале следующей недели относительно тёплая погода сохранится, ночи такие же тёплые — где-то +3...+4 °С. Нельзя сказать, что солнечно», — сообщила эксперт.
Ранее URA.RU передавало, что дожди и мокрый снег ожидаются в Челябинской области 20 и 21 октября.