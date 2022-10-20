Метеоролог Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в Москве в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в столице в выходные.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что почти до конца недели погоду в столице будет определять область повышенного давления, антициклон с запада.

В субботу ожидается +7...+8 °С, в воскресенье — +8...+10 °С, возможен небольшой дождь.

«В принципе, погода вполне комфортная для отдыха, ветер южный и не очень сильный. В начале следующей недели относительно тёплая погода сохранится, ночи такие же тёплые — где-то +3...+4 °С. Нельзя сказать, что солнечно», — сообщила эксперт.

Ранее URA.RU передавало, что дожди и мокрый снег ожидаются в Челябинской области 20 и 21 октября.