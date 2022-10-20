Узнать больше

Метеоролог Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в Москве в выходные

Короткая ссылка
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в столице в выходные.
Метеоролог Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в Москве в выходные
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что почти до конца недели погоду в столице будет определять область повышенного давления, антициклон с запада.

В субботу ожидается +7...+8 °С, в воскресенье — +8...+10 °С, возможен небольшой дождь.

«В принципе, погода вполне комфортная для отдыха, ветер южный и не очень сильный. В начале следующей недели относительно тёплая погода сохранится, ночи такие же тёплые — где-то +3...+4 °С. Нельзя сказать, что солнечно», — сообщила эксперт.

Ранее URA.RU передавало, что дожди и мокрый снег ожидаются в Челябинской области 20 и 21 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить