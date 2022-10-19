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Дождь со снегом прогнозируют на выходных в Приморье

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Специалисты Примгидромета сообщили, что в Приморском крае на предстоящих выходных, 22 и 23 октября, ожидается понижение температуры до 0 °C, дожди и снег.
Дождь со снегом прогнозируют на выходных в Приморье
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Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В субботу, 22 октября, ночью в регионе начнутся дожди. Температура +2...+10 °C, на северо-востоке около 0 °C. К вечеру местами ожидается снег. При этом дневные температуры будут варьироваться от +11 до +17 °C.

В ночь на воскресенье, 23 октября, прогнозируется дождь со снегом, на дорогах гололедица. Температура от +3 °C на севере до +12 °C на юге, уточнили специалисты.

Ранее URA.RU передавало, что дожди и мокрый снег ожидаются в Челябинской области 20 и 21 октября.

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