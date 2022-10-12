ВДНХ посетили 15 млн человек с начала года

На ВДНХ побывали около 15 млн человек с начала 2022 года.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя гендиректора по развитию АО «ВДНХ» Елену Жук.

«На сегодняшний день мы приближаемся к цифре в 15 млн посетителей ВДНХ, мы выходим на допандемийные показатели... С начала 2022 года Музейный город ВДНХ посетили больше 1,5 млн человек», — отметила Жук.

По её словам, одним из наиболее популярных объектов является центр «Космонавтика и авиация». Его посетили 460 тыс. гостей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что центральную часть ВДНХ в Москве обеспечили доступом к бесплатному Wi-Fi.