Синоптик Позднякова спрогнозировала холодную погоду в Москве до 6 сентября

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в Москве в конце этой и в начале следующей недели.

По словам синоптика, до 6 сентября включительно погоду в столице будут определять холодные северные потоки. В ночные часы преобладающая температура будет около +5 °С, по области она может понижаться до +2 °С, местами до 0 °С.

«В последующие дни, когда солнца будет чуть больше, температура повысится до +15...+17 °С, но на этом максимальная температура в первой декаде месяца и остановится. Будем надеяться, что в середине месяца будут волны относительно тёплой погоды, когда температура повысится до +20 °С и можно будет считать, что это у нас элемент бабьего лета», — отметила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару — +37 °С.