В Мурманской области предупредили об усилении ветра до 15 м/с

Синоптики рассказали о погоде в Мурманской области в ближайшие выходные.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональное УГМС.

В субботу, 30 июля, ожидается пасмурная погода, дождь от умеренного до сильного. Местами ветер до 15 м/с. Температура воздуха +9...+15 °С.

«Мы ждём очень плохой день, в том числе и в Мурманске. Днём будет обильный дождь и холодный ветер», — заявила главный синоптик Заполярья Наталья Алдарова.

В воскресенье, 31 июля, осадков будет меньше, ветер ослабнет. Днём +15...+21 °С.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.