Выставка по случаю 140-летия со дня рождения Чуковского откроется в Московском зоопарке
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Участие в церемонии открытия выставки примут гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, идейный представитель премии К.И. Чуковского Дмитрий Чуковский, правнук писателя.
В день открытия экспозиции в зоосаде пройдут мастер-классы.
Выставка будет работать до конца 2022 года.
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