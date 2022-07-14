Выставка по случаю 140-летия со дня рождения Чуковского откроется в Московском зоопарке

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Выставка «Мир животных Чуковского», посвящённая 140-летию со дня рождения писателя, откроется в Московском зоопарке в субботу, 16 июля.
Выставка по случаю 140-летия со дня рождения Чуковского откроется в Московском зоопарке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Участие в церемонии открытия выставки примут гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, идейный представитель премии К.И. Чуковского Дмитрий Чуковский, правнук писателя.

В день открытия экспозиции в зоосаде пройдут мастер-классы.

Выставка будет работать до конца 2022 года.

Ранее НСН сообщила, что на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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