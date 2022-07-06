В Подмосковье очистили от борщевика ещё более 2000 участков

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В Московской области устранили более 10 тыс. нарушений земельного законодательства в первые шесть месяцев 2022 года.
В Подмосковье очистили от борщевика ещё более 2000 участков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Они касаются ликвидации борщевика, устранения самозахвата, использования земли не по целевому назначению и иных нарушений», — заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В частности, более чем на 2 тыс. земельных участков обнаружен и ликвидирован борщевик Сосновского.

Ранее сообщалось, что в Московской области завершили первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

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