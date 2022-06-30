В Подмосковье обработали от борщевика более 20 тысяч гектаров земли с мая
- globallookpress.com
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил зампред регионального правительства Георгий Филимонов, обработано 20 106 га земли.
«Нам удалось значительно оптимизировать этот процесс с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Оно позволяет контролировать ход ведения работ подрядчиками и осуществлять приёмку работ удалённо», — сказал он.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал, что нужно сделать в случае контакта с борщевиком.