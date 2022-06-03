Врач Островский назвал порядок действий после контакта с борщевиком

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал, что нужно сделать в случае контакта с борщевиком.

Если сок борщевика попадает на поверхность кожи, то она становится восприимчива к солнечным лучам, предупредил специалист в беседе с URA.RU.

«Если обычно меланин защищает кожу, мы загораем и не более, то после воздействия борщевика кожа сгорает под солнечными лучами. Если вы попали в заросли борщевика, нужно обработать поверхность кожи, тщательно смыть сок растения и обратиться к специалисту. А самое главное — закрыть эту поверхность одеждой», — уточнил Островский.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.