Врач Островский назвал порядок действий после контакта с борщевиком
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Если сок борщевика попадает на поверхность кожи, то она становится восприимчива к солнечным лучам, предупредил специалист в беседе с URA.RU.
«Если обычно меланин защищает кожу, мы загораем и не более, то после воздействия борщевика кожа сгорает под солнечными лучами. Если вы попали в заросли борщевика, нужно обработать поверхность кожи, тщательно смыть сок растения и обратиться к специалисту. А самое главное — закрыть эту поверхность одеждой», — уточнил Островский.
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