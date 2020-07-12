«Будет период некомфортной погоды»: синоптики рассказали о похолодании в Москве на следующей неделе

На предстоящей неделе Московский регион ожидает заметное похолодание. По оценкам синоптиков, температура может упасть сразу примерно на 10 °С по сравнению с выходными. Наряду с этим ожидаются облачность, дожди и грозы. Вместе с тем эксперты отмечают, что текущая температура на улице превышает средние значения за июль и похолодание будет заметно именно на фоне крайне тёплой погоды последних дней.

Синоптики прогнозируют новую волну арктического воздуха в столичном регионе. В Гидрометцентре заявили, что столбики термометров могут опуститься на 10 °С относительно показателей выходных.

Как рассказал в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, наступает резкое изменение циркуляции атмосферы, воздушные потоки устремляются в центр европейской России с севера. По словам синоптика, речь идёт о настоящем похолодании.

«Во вторник температура около +20 °С максимальная. Конечно, после 29-градусной температуры это понижение. В среду и четверг температура будет ещё ниже, +14…+19 °С. Это вызовет сильное ощущение дискомфорта, потому что это настоящее похолодание», — сказал Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что наряду с резким изменением температуры будет и существенная перемена в погодных условиях.

«Понижается давление, и характеристики погоды будут такие: облачно и дождливо. Изменения погоды будут ощущаться уже с понедельника, но особенно со вторника. В среду будут очень заметные дожди, причём местами будет сильный дождь», — продолжил Вильфанд.

Он указал, что эти дожди будут монотонными и не похожими на летние непродолжительные осадки. Наряду с этим, сказал эксперт, ожидаются грозы.

«Потом будут просто грозовые дожди, но, конечно, с перерывами, но всё же будет мрачновато, будут низкие хмурые облака — северное небо», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

РИА Новости

© Максим Блинов

Он также предупредил о порывах ветра. Средние значения будут достигать 7—8 м/с, но периодически будут порывы до 17—20 м/с.

«Будет период некомфортной погоды, который прекратится в конце рабочей недели, в пятницу станет несколько получше, а к выходным погода улучшится», — сказал эксперт.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова согласилась с утверждением о предстоящем похолодании. В то же время она придерживается более сдержанных оценок температурных значений.

«Сегодня в ночь и завтра мы будем находиться в зоне холодного фронта, за которым к нам действительно будет поступать более прохладный воздух. В первую очередь это скажется на дневной температуре, потому что пройдут дожди, будут испарения, и поэтому в середине недели, когда мы будем находиться в тыловой части этого холодного фронта, как бы за ним, температура воздуха действительно понизится», — рассказала RT Позднякова.

По её словам, в понедельник дневная температура составит +25…+27 °С, во вторник значения упадут до +21…+23 °С, а в среду ожидается +20…+22 °С.

«Я не могу сказать, что это сильное похолодание, это действительно понижение температуры. Если сейчас у нас где-то температура выше климатической нормы, то потом она, может, будет чуть ниже климатической нормы. Мы такие процессы уже наблюдали в июле», — полагает Позднякова.

Она отметила, что волны жаркой и холодной погоды в этом месяце чередуются через два-три дня. Вместе с тем она указала, что текущие значения термометров можно считать превышением климатической нормы.

«В последние дни, вчера и сегодня, температура выше климатической нормы, немного, но всё-таки выше. Хотя нужно сказать, что отметки +30 °С в Центральном районе достигали только отдельные районы Воронежской области. В столичном же регионе она приближалась к +30 °С, но не переходила эту отметку», — заключила эксперт.

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Отметим, что в ряде российских регионов наблюдается аномально жаркая погода. Только за последнюю неделю известно как минимум о двух температурных рекордах, установленных в городах РФ.

Так, в Казани 8 июля на метеостанции «Казань-Опорная» максимальная температура воздуха достигла +34,4 ˚С, на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» — +34,6 ˚С, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» — +35,7 ˚С. Предыдущий рекорд был отмечен в 1954 году. Тогда воздух прогрелся до +33,3 ˚С.

Показатели 1954 года также были превзойдены в Кирове, где 8 июля максимальная температура воздуха составила +34 °С. Предыдущий максимальный температурный показатель составил +32,9 °С (1954 год).

Власти Алтая ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в 59 районах и двух городских округах из-за засухи. Кроме того, ранее в ряде городов Краснодарского края ввели подачу воды по графику.

На предстоящей неделе аномальная жара ожидается в Пермском крае. Синоптики утверждают, что к началу следующей недели столбики термометров могут подняться до +36 °С.