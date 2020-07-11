Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве

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Полина Полетаева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в начале следующей недели в Москве и Московской области.
Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«В начале следующей недели погоду будет определять атлантический циклон, поэтому такого ясного неба не будет. Во второй половине дня в воскресенье уже начнутся дожди, связанные с его приходом, и температура воздуха постепенно начнёт понижаться. Наиболее ярко это будет прослеживаться в дневные часы. В понедельник ожидается облачность и дожди различной интенсивности. Температура +25…+27 °С, по области +20…+27 °С. Во вторник и среду ожидается +21…+23 °С», — сказала она.

Синоптик отметила, что в течение всей следующей недели будет преобладать «циклонический тип погоды».

«Пока антициклон восстанавливаться не будет. Мы будем в тыловой части циклона. Поэтому местами облачность и кратковременные дожди прогнозируются на всю неделю. Преобладающая температура в дневные часы +20…+25 °С, а в ночные +13…+18 °С. То есть типичная погода для июля месяца», — заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные.

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