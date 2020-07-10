Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные.

«В субботу, воскресенье опять будет потепление. Уже в эти дни будет +27... +29 °С, по области температура будет достигать +30 °С. Температура будет выше нормы на 3—4 °С. В общем вновь возращение жаркой погоды», — цитирует ТАСС Вильфанда.

При этом, по его словам, уже к середине следующей недели температура воздуха вновь понизится.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» погодные колебания.