В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи

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В Ейске, Новороссийске и ряде других населённых пунктов Краснодарского края ввели подачу воды по графику в связи с засухой, которая наблюдается на территории региона более шести месяцев.
В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципальной администрации.

По данным пресс-службы, в регионе более полугода не было продолжительных осадков. При этом из-за жары остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. Кроме того, до критической отметки упал уровень воды в Церковном озере.

В администрации добавили, что аналогичная ситуация и с Неберджаевским водохранилищем в Новороссийске.

«Из-за большой нехватки ресурса весь Ейск живёт по графику подачи воды. Такие же проблемы испытывают жители Новороссийска, Горячего Ключа, станиц Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, посёлка Черноморский», — заявили в администрации. 

Местных жителей и гостей курортов призвали бережно расходовать воду.

В мае в Гидрометцентре предупредили об угрозе засухи в ряде регионов.

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