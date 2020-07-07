В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципальной администрации.
По данным пресс-службы, в регионе более полугода не было продолжительных осадков. При этом из-за жары остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. Кроме того, до критической отметки упал уровень воды в Церковном озере.
В администрации добавили, что аналогичная ситуация и с Неберджаевским водохранилищем в Новороссийске.
«Из-за большой нехватки ресурса весь Ейск живёт по графику подачи воды. Такие же проблемы испытывают жители Новороссийска, Горячего Ключа, станиц Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, посёлка Черноморский», — заявили в администрации.
Местных жителей и гостей курортов призвали бережно расходовать воду.
В мае в Гидрометцентре предупредили об угрозе засухи в ряде регионов.