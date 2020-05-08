В Гидрометцентре предупредили об угрозе засухи в ряде регионов

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что условия для почвенной засухи сформировались в ряде российских регионов.
В Гидрометцентре предупредили об угрозе засухи в ряде регионов
  • © РИА Новости

«Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях — всего 35% от нормы», — сообщил он ТАСС.

По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков (26% от нормы), а в Краснодарском крае — всего 42% от нормы, в Крыму — 25% от нормы. Кроме того, в Подмосковье за апрель выпало всего лишь 58%.

«Формируются условия для почвенной засухи», — отметил он.

1 мая в восточных районах Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и заморозков.

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