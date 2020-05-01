На востоке Ставропольского края ввели режим ЧС из-за засухи и заморозков

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В восточных районах Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и заморозков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный Минсельхоз.
На востоке Ставропольского края ввели режим ЧС из-за засухи и заморозков
  • РИА Новости

«В нескольких районах края, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, введён режим ЧС», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что аграриям «будет оказано содействие в подготовке документов для получения страховых выплат по сельскохозяйственным договорам».

В Минсельхозе края добавили, что «мониторинг состояния посевов сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае продолжается».

В сентябре прошлого года первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов рассказал об объёме ущерба, который понесли российские аграрии от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году.

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