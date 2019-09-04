Минсельхоз назвал объём ущерба аграриев от ЧС в 2019 году

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Первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов рассказал об объёме ущерба, который понесли российские аграрии от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году.
Минсельхоз назвал объём ущерба аграриев от ЧС в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас 15 регионов Российской Федерации в текущем году были подвержены разным видам чрезвычайных ситуаций. Это заморозки, засухи, наводнения и прочее. Общая сумма ущерба аграриев в текущем году составляет 9,5 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, в частности, значительные убытки в результате пожаров понесли аграрии Забайкальского края. Как отметил представитель ведомства, сельхозпроизводители региона получили компенсацию в размере 850 млн рублей.

Соответствующее заявление Хатуов сделал в кулуарах Восточного экономического форума — 2019.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму собрали почти 1,7 млн тонн урожая ранних зерновых и зернобобовых культур.

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