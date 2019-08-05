В Крыму отчитались о сборе урожая ранних зерновых и зернобобовых культур
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- РИА Новости
«Аграрии республики не только полностью обеспечили потребности жителей и гостей Крыма в хлебе, создав для региона продовольственную безопасность, но и активно готовятся к экспорту зерна», — заявил он.
По его словам, средняя урожайность зерновых культур выше прошлогоднего уровня практически в два раза — 30 центнеров с гектара в этом году и 16 центнеров с гектара — в прошлом.
Как отметил Рюмшин, в 2019 году собрано на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018-м.
Ранее RIA56 сообщало, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности экспортировали товаров на общую сумму более $50,9 млн за первые шесть месяцев 2019 года.