В Крыму отчитались о сборе урожая ранних зерновых и зернобобовых культур

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В Крыму собрали почти 1,7 млн тонн урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.
В Крыму отчитались о сборе урожая ранних зерновых и зернобобовых культур
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Аграрии республики не только полностью обеспечили потребности жителей и гостей Крыма в хлебе, создав для региона продовольственную безопасность, но и активно готовятся к экспорту зерна», — заявил он.

По его словам, средняя урожайность зерновых культур выше прошлогоднего уровня практически в два раза — 30 центнеров с гектара в этом году и 16 центнеров с гектара — в прошлом.

Как отметил Рюмшин, в 2019 году собрано на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018-м.

Ранее RIA56 сообщало, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности экспортировали товаров на общую сумму более $50,9 млн за первые шесть месяцев 2019 года.

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