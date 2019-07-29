В Оренбургской области экспорт продукции АПК превысил $50 млн за полгода

Предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности экспортировали товары на общую сумму более $50,9 млн за первые шесть месяцев 2019 года. Это на 16,5% превышает данные за аналогичный период 2018-го, передаёт RIA56.

Основной объём пришёлся на злаки, корма для животных, подсолнечное масло и готовые продукты из мяса и рыбы.

Как заявили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, работа по увеличению объёмов экспорта проходит в рамках исполнения майских указов президента России и регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Ранее «Реальное время» сообщало, что внешнеторговый оборот Татарстана составил $19 млрд по результатам 2018 года, из них $15 млрд — экспортные поставки.