В Оренбургской области экспорт продукции АПК превысил $50 млн за полгода
- РИА Новости
Основной объём пришёлся на злаки, корма для животных, подсолнечное масло и готовые продукты из мяса и рыбы.
Как заявили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, работа по увеличению объёмов экспорта проходит в рамках исполнения майских указов президента России и регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
Ранее «Реальное время» сообщало, что внешнеторговый оборот Татарстана составил $19 млрд по результатам 2018 года, из них $15 млрд — экспортные поставки.