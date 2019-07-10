Внешнеторговый оборот Татарстана составил $19 млрд по итогам 2018 года
Об этом стало известно на встрече главы региона Рустама Минниханова с торговыми представителями России в Азербайджане, Белоруссии, Иране, Норвегии, Туркменистане и на Украине.
Как отметил Минниханов, в прошлом году Татарстан привлёк более $590 млн зарубежных инвестиций.
Также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество республики с иностранными партнёрами, вопросы экспортной деятельности региональных предприятий, другие перспективные направления для развития взаимодействия.
Ранее телеканал «360» сообщал, что объём экспортной продукции агропромышленного комплекса Московской области в I квартале 2019 года составил $210,9 млн.