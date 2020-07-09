В Казани установлен новый температурный рекорд

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В Казани зафиксирован новый температурный рекорд.
В Казани установлен новый температурный рекорд
  • Казань / © wikipedia.org

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра.

В среду, 8 июля, на метеостанции «Казань-опорная» максимальная температура воздуха +34,4 ˚С, на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» — +34,6 ˚С, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» — +35,7 ˚С.

Предыдущий рекорд был отмечен в 1954 году. Тогда воздух прогрелся до +33,3 ˚С.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Краснодарском крае предупредили о высокой вероятности образования смерчей.

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