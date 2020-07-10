В Пермском крае ожидается аномальная жара

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В Пермском крае синоптики прогнозируют установление аномально жаркой погоды. К началу следующей недели столбики термометров могут подняться до +36 °С. Сообщается о возможных кратковременных дождях в выходные.
В Пермском крае ожидается аномальная жара
  • Reuters

ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на данные ЦГМС сообщает, что 10 июля местами по Пермскому краю ожидается повышение температуры до 36 °С и выше.

В Перми температура может подняться до +34 °С. В целом по краю ожидается самый жаркий день как минимум за четыре года, сообщает properm.ru.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани на этой неделе также жарко — +29...+33 °C, однако в этом регионе это обычные показатели и такая жара не считается аномальной.

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