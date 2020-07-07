В МЧС прокомментировали жару в Краснодарском крае

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Начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГУ МЧС России Краснодарского края Юрий Ткаченко прокомментировал жару в регионе.
В МЧС прокомментировали жару в Краснодарском крае
  • Reuters

В беседе с порталом «Юга.ру» он заявил, что самый жаркий период традиционно ожидается в конце июля — начале августа.

«В эти дни температура обычно поднимается до +40 °C. Сейчас волна проходит, и приходит относительно прохладный воздух — до +29...+33 °C», — отметил Ткаченко.

По его словам, нынешнюю погоду неверно называть аномальной, поскольку на Кубани такое было и раньше.

Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.

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