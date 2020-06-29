Климатолог прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале

Короткая ссылка
Метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.
Климатолог прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале
  • РИА Новости

«Июль — обычно самый дождливый месяц лета. Но в этом году весна пришла пораньше, и дождливый период июля сместился на конец июня. Май был очень жарким, должна быть какая-то компенсация», — заявила она в беседе с URA.RU.

Пестрякова выразила надежду, что в июле будет умеренная ситуация.

По словам синоптика, на август был прогноз, что температура сохранится в пределах нормы.

«Особенно тёплое лето прогнозируется, как всегда, в южных районах европейской части России. Но этот год — аномальный, поэтому наиболее вероятный прогноз погоды — только на ближайшие сутки. Но и тот постоянно корректируется», — добавила она.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Inforeactor прокомментировала сильные ливни в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить