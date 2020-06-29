Климатолог прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале

Метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.

«Июль — обычно самый дождливый месяц лета. Но в этом году весна пришла пораньше, и дождливый период июля сместился на конец июня. Май был очень жарким, должна быть какая-то компенсация», — заявила она в беседе с URA.RU.

Пестрякова выразила надежду, что в июле будет умеренная ситуация.

По словам синоптика, на август был прогноз, что температура сохранится в пределах нормы.

«Особенно тёплое лето прогнозируется, как всегда, в южных районах европейской части России. Но этот год — аномальный, поэтому наиболее вероятный прогноз погоды — только на ближайшие сутки. Но и тот постоянно корректируется», — добавила она.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Inforeactor прокомментировала сильные ливни в России.