Синоптик прокомментировала сильные ливни в России

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала сильные ливни в России.

«Это нельзя назвать катастрофой, это просто наш климат, который был всегда. Связано это с интенсивной конвекцией — это явление тёплого полугодия, когда прогревается земля, идёт быстрое перемешивание воздуха, образуются мощные облака вертикального развития, и вот эта неустойчивость разрешается выпадением интенсивных ливней», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, судя по статистике, частота ливней в год действительно растёт, хотя и незначительно.

Макарова советует постоянно следить за обновлением прогноза погоды, за штормовыми предупреждениями, чтобы не попасть под сильные дожди.

Ранее Макарова в беседе с URA.RU предупредила о превышении температурной нормы на 5 °С в западной части России к концу недели.