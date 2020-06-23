Синоптик прокомментировала сильные ливни в России

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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала сильные ливни в России.
Синоптик прокомментировала сильные ливни в России
  • © Владимир Костюков
  • РИА Новости

«Это нельзя назвать катастрофой, это просто наш климат, который был всегда. Связано это с интенсивной конвекцией — это явление тёплого полугодия, когда прогревается земля, идёт быстрое перемешивание воздуха, образуются мощные облака вертикального развития, и вот эта неустойчивость разрешается выпадением интенсивных ливней», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, судя по статистике, частота ливней в год действительно растёт, хотя и незначительно.

Макарова советует постоянно следить за обновлением прогноза погоды, за штормовыми предупреждениями, чтобы не попасть под сильные дожди.

Ранее Макарова в беседе с URA.RU предупредила о превышении температурной нормы на 5 °С в западной части России к концу недели.

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