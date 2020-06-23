Синоптик рассказала о погоде в западной части России

Короткая ссылка
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупредила о превышении температурной нормы на 5 °С в западной части России к концу недели.
Синоптик рассказала о погоде в западной части России
  • © Зыков Кирилл
  • АГН «Москва»

«Погода переменчивая, поскольку это характерно для умеренных широт. Идёт перемещение воздушных масс, а воздушные массы — это разные погоды», — пояснила Макарова в беседе с URA.RU.

Синоптик напомнила, что, несмотря на сильные дожди, в июне в столице температура воздуха уже трижды превышала 30 °С. 

По её словам, в данный момент погоду начал определять антициклон, а это значит, что воздух будет прогреваться.

Осадки, сформированные атмосферным фронтом южного циклона, ожидаются только 23 июня.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о ливнях с грозой и градом в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить