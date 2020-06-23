Синоптик рассказала о погоде в западной части России

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупредила о превышении температурной нормы на 5 °С в западной части России к концу недели.

«Погода переменчивая, поскольку это характерно для умеренных широт. Идёт перемещение воздушных масс, а воздушные массы — это разные погоды», — пояснила Макарова в беседе с URA.RU.

Синоптик напомнила, что, несмотря на сильные дожди, в июне в столице температура воздуха уже трижды превышала 30 °С.

По её словам, в данный момент погоду начал определять антициклон, а это значит, что воздух будет прогреваться.

Осадки, сформированные атмосферным фронтом южного циклона, ожидаются только 23 июня.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о ливнях с грозой и градом в Краснодарском крае.