Синоптик рассказала о погоде в западной части России
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- АГН «Москва»
«Погода переменчивая, поскольку это характерно для умеренных широт. Идёт перемещение воздушных масс, а воздушные массы — это разные погоды», — пояснила Макарова в беседе с URA.RU.
Синоптик напомнила, что, несмотря на сильные дожди, в июне в столице температура воздуха уже трижды превышала 30 °С.
По её словам, в данный момент погоду начал определять антициклон, а это значит, что воздух будет прогреваться.
Осадки, сформированные атмосферным фронтом южного циклона, ожидаются только 23 июня.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о ливнях с грозой и градом в Краснодарском крае.