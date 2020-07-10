Синоптики предупредили о жаре до +39 °С в Оренбургской области

В субботу, 11 июля, в Оренбургской области ожидается жара до +39 °С. Отклонение от среднесуточной климатической нормы может составить девять градусов и более.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

«В предстоящие выходные дни над Оренбуржьем продолжит господствовать антициклональный тип погодных условий. Жителей ждут жаркие и солнечные летние дни», — заявил дежурный синоптик Максим Букаев.

По его словам, на фоне повышенного атмосферного давления через регион будут проходить атмосферные фронты, сопровождаемые кратковременными дождями и грозами преимущественно в западной половине региона.

Юго-восточные потоки поспособствуют дальнейшему росту дневных температур, что скажется на чрезвычайной пожароопасности, добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запрещено посещать леса до 29 июля.