Синоптики предупредили о жаре до +39 °С в Оренбургской области
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.
«В предстоящие выходные дни над Оренбуржьем продолжит господствовать антициклональный тип погодных условий. Жителей ждут жаркие и солнечные летние дни», — заявил дежурный синоптик Максим Букаев.
По его словам, на фоне повышенного атмосферного давления через регион будут проходить атмосферные фронты, сопровождаемые кратковременными дождями и грозами преимущественно в западной половине региона.
Юго-восточные потоки поспособствуют дальнейшему росту дневных температур, что скажется на чрезвычайной пожароопасности, добавил эксперт.
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