В ЯНАО запрещено посещать леса до 29 июля

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В ЯНАО из-за установившейся жаркой погоды действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса до 29 июля. Нарушителям грозит штраф.
В ЯНАО запрещено посещать леса до 29 июля
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

«За несоблюдение правил предусмотрены санкции, — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства. — Штрафы в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей могут грозить гражданам, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей — должностным лицам, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей — юридическим лицам».

Пребывание населения и въезд транспортных средств ограничиваются в лесах Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что риск возникновения природных пожаров вырос. С начала сезона было потушено 36 лесных пожаров.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе продлён особый режим противопожарной безопасности, действующий с 30 апреля. 

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